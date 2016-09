Baiersbronn Viel Sonne und Spaß an der Costa Brava

Baiersbronn. Auch in diesem Jahr zog es die Jugendlichen der evangelisch-methodistischen Kirche Baiersbronn wieder nach Spanien. In Calella verbrachten 19 Jugendliche zehn unvergessliche Tage. Viel Spaß hatten die 15- bis 19 -Jährigen beim Beachvolleyballspielen am Strand, Schwimmen im Meer oder bei der Pool-Olympiade. Daneben gehörten Andachten, Gitarrenspiel, Gebete und Gespräche zur Freizeit.