Baiersbronn VfR veranstaltet Dorfturnier

Teilnahmeberechtigt sind Spieler mit Wohnsitz in der Gemeinde Baiersbronn sowie Spieler, die seit mindestens 1. Januar 2017 einem eingetragenen Verein, einer kirchlichen oder sozialen Einrichtung, Schule oder Arbeitsstelle mit Sitz in der Gemeinde Baiersbronn angehören.

Das Dorfturnier wird in unterschiedlichen Gruppen gespielt: Gruppe 1 für aktive Mannschaften, Gruppe 2 für nichtaktive Mannschaften, Gruppe 3 für Frauen-Mannschaften (Mindestteilnehmerzahl vier Mannschaften), Gruppe 4 für Firmen-Mannschaften. Anmeldeformulare und Durchführungsbestimmungen können im Internet unter der Adresse www.vfr-klosterreichenbach.de heruntergeladen werden. Anmeldeschluss ist der 16. Dezember. Es wird eine Startgebühr erhoben.

Die Auslosung der Gruppen ist am Sonntag, 17. Dezember, ab 18 Uhr im Waldknechtshof in Klosterreichenbach. Die Spielermeldekarten können nur an der Auslosung abgegeben werden.