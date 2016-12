Baiersbronn Verkehr auf L 409 kann wieder rollen

Gelungene und nicht ganz billige Maßnahme

Ziel des Ausbaus sei es vor allem gewesen, die Straße sicherer zu machen, betonte Verkehrsminister Hermann. "Wir hoffen sehr, dass mit der neuen Ortsdurchfahrt die Lebensqualität steigt, und dass sie nicht zum Rasen verführt", sagte der Minister, der von einer gelungenen und nicht ganz billigen Maßnahme sprach.

Hermann erinnerte in seiner Rede auch daran, dass es bereits in den frühen 70er-Jahren erste Überlegungen für den Ausbau gegeben hatte. Der Fluch der frühen Entwürfe sei gewesen, dass sie zu großzügig gewesen seien. Der Minister reagierte bei der Freigabe aber auch gleich auf Kritik von Bürgerseite. Ein Anwohner hatte kritisiert, dass nicht an fahrradfahrende Kinder gedacht worden sei. Einen gestrichelten Schutzstreifen auf der einen und der Hinweis auf der anderen Seite für eine gemeinsame Nutzung des Gehwegs bergauf könne eine mögliche Lösung sein, so Hermann.

Von einem gutem Weg, auch was die Erhöhung der Verkehrssicherheit angeht, sprach Regierungsvizepräsidentin Gabriela Mühlstädt-Grimm. Endlich sei Begegnungsverkehr gefahrlos möglich, da es nun einen Fußweg gibt. Das Projekt sei insgesamt eine Gemeinschaftsaufgabe, stellte die Regierungsvizepräsidentin heraus.

Landrat Klaus Michael Rückert warf einen Blick zurück und erinnerte unter anderem daran, dass das Bauprojekt durch ein Lückenschlussprogramm schließlich vorgezogen werden konnte.

Ein wichtiges Straßenbauprojekt gehe seiner Fertigstellung entgegen, freute sich Bürgermeister Michael Ruf. Auch er ging auf die vielen Jahre der Planung und auf die Schwierigkeiten bis zum Start der Bauarbeiten ein. So hatte die Klage eines Anwohners für Stillstand gesorgt, als das Planfeststellungsverfahren 2009 beendet war. Die Klage sei schließlich durch einen Vergleich beigelegt worden.

"Das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen", sagte Ruf. Noch seien die Arbeiten aber nicht ganz abgeschlossen: Die Anschlussarbeiten an das Wohngebiet Beckenberg würden erst im kommenden Jahr folgen.

Einen Eindruck vom Umfang der Bauarbeiten auf der Landesstraße 409 geben auch die Zahlen, die das Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung zusammengefasst hat. Außerorts, vom Ende der Ortsdurchfahrt Klosterreichenbach bis fast zur Einmündung der Landesstraße 409 in die Bundesstraße 294, wurde auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern der Fahrbahnbelag erneuert.

Insgesamt wurden in der Ortsdurchfahrt 760 Meter Straße erneuert, auf etwa 400 Metern Länge wurden neue Stützmauern errichtet. 10.000 Kubikmeter Erdbewegungen standen an, und auf 5300 Quadratmetern wurde Asphalt eingebaut.

Außerorts wurde auf 17 000 Quadratmetern der Fahrbahnbelag saniert. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf insgesamt rund 3,7 Millionen Euro (davon 100.000 Euro Grunderwerb). 700.000 Euro entfallen auf die Gemeinde Baiersbronn.