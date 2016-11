Baiersbronn Vergnügliches um große Lyrik

Die beiden Gründer des legendären Theaters Lindenhof hatten ein abwechslungsreiches Lyrik-Programm mitgebracht und ließen die oft gedankenschweren Worte zu Szenen werden. Hurm übersetzte das ein oder andere schwäbische Wort, wohl auch, weil es ihm so gut gefiel, und ließ sich dabei die Worte auf der Zunge zergehen.

Ernst Kallfass, selbst begeisterter Fan der beiden Gedichtrezitatoren, hatte mit dem Männergesangverein Klosterreichenbach die Veranstaltung organisiert und versprach ganz nach dem Motto des neuen Weihnachtsprogramms "eine jesesmäßige Freud" für den Abend. Mal zu zweit, mal im Soloauftritt gaben Zellmer und Hurm Gedichte von Ringelnatz, Mörike oder Robert Walser und vielen weiteren zum Besten.

Nachdem der erste Teil mit dem Thema Winter und Advent abgeschlossen war, drehten die beiden im zweiten Teil so richtig auf. Erstaunt erlebten die Gäste, wie aus dem Gedicht "Der Reiter und der Bodensee" von Gustav Schwab ein rasanter Ritt quer durch die Verse wurde. Bernhard Hurm zeigte vollen Körpereinsatz und galoppierte dynamisch auf dem Sofa sitzend zu den vorgelesenen Zeilen seines Kompagnons Zellmer. Der geräuschvolle Ritt und das erschöpfte Daniedersinken von Hurm kamen großartig beim Publikum an und lockerten das Programm merklich auf.

Als Gegenpart gab es dann Manfred Hepperles urkomische oberschwäbische Fassung vom Ritt über den Bodensee, diesmal mit weniger Körpereinsatz und verbal auf das Notwendigste reduziert.

Gut zwei Stunden unterhielten Hurm, der immer wieder in einem Anflug von Komödiantik davonpreschte, und Zellmer die Gäste. So unterschiedlich wie die Farbe ihrer Anzüge zeigte sich das Temperament der beiden, aber so gleich wie ihre Krawatten präsentierten sie ihre Liebe zu den großen Dichtern. Am Ende durfte das "S’Weggetaler Kripple" von Sebastian Blau nicht fehlen, das Hurm genau wie fast alle der anderen Gedichte fehlerfrei und auswendig vortrug.

Und so wie die beiden in den Worten schwelgten, so genossen sie auch den Applaus und gaben bereitwillig die geforderten Zugaben.