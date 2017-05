Baiersbronn (mb). Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe von Verglasungs- und Fensterbauarbeiten in der Johannes-Gaiser-Schule an die Firma Morlok Fensterfabrik GmbH beschlossen. Zum Angebotspreis von rund 121 973 Euro brutto erhielt die Baiersbronner Firma als günstigste Bieterin den Zuschlag. Das Schulzentrum wird seit 2011 abschnittsweise energetisch saniert. Im Sommer steht der sechste Bauabschnitt an, der den Innenhof umfasst. Der Austausch der Fenster und Verglasungen mit Fassadensanierung wäre damit abgeschlossen. Die Sanierung und energetische Ertüchtigung der Flachdächer folgt in einem weiteren Bauabschnitt.