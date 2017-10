Baiersbronn Unterwegs unter dem Motto "Weltkulturerbe erleben"

Der erste Teil des Ausflugs bestand in der Schifffahrt von Bingen nach Assmannshausen mit anschließender Wanderung auf dem Höhenzug von Assmannshausen zum Niederwalddenkmal. In Assmannshausen angekommen, lifteten die Teilnehmer mit der Sesselbahn zum Aussichtspunkt Rossel. Eine beeindruckende Aussicht auf das mittlere Rheintal mit der Nahemündung genossen die Mitglieder der Reisegruppe auch am Niederwalddenkmal, dem Endpunkt der Wanderung.

Am Nachmittag wurde das Wetter schlechter, was die Gruppe bewog, in der Drosselgasse in Rüdesheim einzukehren. Nach dem Abendessen folgte als zweiter Teil des Programms die Lightshow "Lumostory" im Weltkulturerbe Kloster Eberbach. Mit beeindruckenden Lichteffekten bei musikalischer Untermalung wurde die Geschichte des Klosters erzählt.

Am nächsten Morgen führte Udo Begert die Reisegruppe nach einem gemütliche Frühstück durch den Garten des Schlosses Biebrich, der von einer großen Zahl von Sittichen bevölkert wird. An diesen Morgenspaziergang schloss sich eine Stadtrundfahrt in Wiesbaden an. Die Ausflügler erhielten einen Überblick über die Kurstadt Wiesbaden, die viel Ähnlichkeit mit Baden-Baden hat – vom Kurhaus mit Spielbank über viele alte, sehenswerte Villen bis zur russischen Kirche.