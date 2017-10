Baiersbronn Unterwegs in der Pfalz

Erstes Ziel war die familiengeführte Gutting Pfalznudel GmbH in Großfischlingen. Bevor es zur Betriebsbesichtigung ging, stellte Geschäftsführerin Gerlinde Thelen den Betrieb vor, der ursprünglich aus einem Geflügelhof entstanden war. Anschließend führte ihre Tochter, Corina Schreieck, durch den Betrieb und erläuterte die einzelnen Schritte der Pasta- und Nudelherstellung. Zweite Station der Tagesfahrt war der Weinort Edenkoben. Dort wurde die Zeit genutzt für einem Bummel durchs Ortszentrum.

Exotische Pflanzen beeindrucken

Weiter führte die Fahrt quer durch die Pfalz mit ihren Rebflächen und Weindörfern in das Kakteenland Steinfeld. Über eine Million exotische Pflanzen in ganz verschiedenen Formen und Farben gab es in den imposanten Gewächshäusern zu bestaunen.