Baiersbronn Unterdorfsanierung als Schwerpunkt

Baiersbronn. Die große Haushaltssitzung mit den Reden der Fraktionen steht in Baiersbronn im Februar an. Flott ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als die Vorberatung der Planentwürfe für den Haushaltsplan 2017 und die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde 2017 bis 2020 sowie der Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe Baierbronn Touristik und Gemeindewerke auf der Tagesordnung stand. Da die Entwürfe schon in den Fraktionen vorberaten worden waren, gab es nur eine Wortmeldung. Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) wollte angesichts des strengen Winters wissen, ob an einen Puffer für den Straßenunterhalt gedacht worden sei. Wie groß die Schäden sein werden, könne zurzeit noch nicht abgeschätzt werden, erklärte Bauamtsleiter Thomas Kuntosch. Eventuelle Mehrkosten könnten aber über einen Nachtragshaushalt finanziert werden.

Dass Baiersbronn mit spitzer Feder rechnen muss, das hatte Bürgermeister Michael Ruf schon bei der Einbringung der Planentwürfe im Dezember deutlich gemacht (wir berichteten). Denn Kämmerer Jochen Veit rechnet im Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 1,2 Millionen Euro. 35,15 Millionen Euro Erträgen stehen Aufwendungen von 36,35 Millionen Euro gegenüber. Im vergangen Jahr hatte es einen Überschuss in Höhe von 563 000 Euro gegeben, allerdings war im Vorfeld ebenfalls von einem Fehlbetrag ausgegangen worden. Hauptgrund für die Verschlechterungen im aktuellen Etat sind Rückgänge im Finanzausgleich wegen des positiven Ergebnisses 2015.

Doch auch im Entwurf für 2017 steckt viel Positives. So ist nicht vorgesehen, an der Steuerschraube zu drehen. Auch eine Neuverschuldung ist zumindest für 2017 laut Plan nicht erforderlich – trotz der geplanten Investitionen im Umfang von 4,6 Millionen Euro. Allerdings ist zur Sicherstellung der Liquidität und Finanzierung der Investitionen ab 2018 eine Neuverschuldung eingeplant. Der Schuldenstadt soll 2017 weiter verringert werden.