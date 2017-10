Baiersbronn Und dann gibt’s Wasser in den Wein

Baiersbronn. "Sie machen das halt wie ein Kämmerer es tun muss – immer ein bisschen Wasser in den Wein gießen", sagte Bürgermeister Michael Ruf, nachdem Kämmerer Jochen Veit im Gemeinderat den Jahresabschluss für 2016 erläutert hatte. War das Jahresergebnis von Spitzenwerten geprägt, so ergeben sich im Nachtragshaushalt vorwiegend Verschiebungen.

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 abgesegnet und den ersten Nachtragshaushaltsplan für 2017 beschlossen.

Nach dem sehr positiven und für unübertrefflich gehalten Ergebnis von 2015 kann nun nochmals ein verbessertes Ergebnis 2016 präsentiert werden, so Kämmerer Jochen Veit in der Vorlage für den Gemeinderat. Das Gesamtergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 3,7 Millionen Euro, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Nachtraghaushaltsplan, in dem von einem Übschuss von rund 563 000 Euro ausgegangen worden war, und dem Jahresergebnis 2015 mit einem Überschuss von 3,1 Millionen Euro. Den Überschussrücklagen konnten somit 3,7 Millionen Euro zugeführt werden. Damit ergibt sich zum Jahresende ein Betrag von 7,5 Millionen Euro.