Baiersbronn Umleitung: Schilder sorgen für Verwirrung

Während der laufenden Fräsarbeiten sowie der Herstellung der Binderschicht wird der örtliche Verkehr per Ampelregelung an zwei Abschnitten (immer etwa einen Kilometer voneinander entfernt) vorbeigeführt. Die derzeit in der Gemeinde aufgestellten Verkehrszeichen, Hinweise auf Sperrung ab Schönmünzach, Sackgasse und Umleitungen sorgten für erhebliche Verwirrung und Unsicherheit, da die Hinweise eigentlich nur für den Schwerlastverkehr gedacht seien, so das Ordnungsamt.

Das Regierungspräsidium sei mehrfach gebeten worden, die irreführende Beschilderung zu entfernen beziehungsweise richtigzustellen. "Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass das Befahren der Bundesstraße 462 mit Autos in beiden Fahrtrichtungen mit Ampelbetrieb ständig möglich ist", so das Ordnungsamt.

Der fugen- und nahtlose Deckeneinbau dagegen könne nur unter Vollsperrung an zwei Wochenenden erfolgen. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Landesstraße 83, die Bundesstraße 500 und die Landesstraße 401 umgeleitet. Die erste Vollsperrungsphase zwischen Schönmünzach und Ortsmitte Kirschbaumwasen dauert vom 23. September, 19 Uhr, bis 26. September, 5 Uhr, die zweite Vollsperrungsphase zwischen der Ortsmitte Kirschbaumwasen und Rau-münzach vom 30. September (19 Uhr) bis spätestens 3. Oktober (5 Uhr).