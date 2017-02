Baiersbronn Ulrich Finkbeiner neuer Kommandant

Baiersbronn-Tonbach. Neben den Neuwahlen der Führungsmannschaft standen Berichte auf der Tagesordnung. Abteilungskommandant Jörg Burkhardt begrüßte 27 der insgesamt 29 aktiven Mitglieder, fünf treue Mitglieder der Alterswehr und zahlreiche Ehrengäste.

Zügig ging der Tätigkeitsbericht Burkhardts über die Bühne. Er und seine Truppe hatten 2016 an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen, es hatte Schulungen und Weiterbildungen gegeben sowie viele andere Aktivitäten, etwa die Unterstützung bei der Tonbachtalbeleuchtung und das Aufstellen des Maibaums. Die Fußballer hatten beim Turnier der Feuerwehren in Klosterreichenbach den ersten Platz errungen. Bei einem Arbeitseinsatz zusammen mit den Tonbacher Vereinen trug die Feuerwehr zur Verschönerung des Tonbachtals bei. An der Katastrophenschutzübung "Auerhahn" mit mehr als 1300 Einsatzkräften aus dem Kreisgebiet war die Abteilung Tonbach bei einem fiktiven Ölunfall an der Erzgrube eingesetzt, andere Kameraden waren bei einer simulierten Überschwemmung im Reichenbachtal gefordert, wobei diese Großübung gerne als Training für den Katastrophenfall genutzt wurde.

Letzten Endes verlief für die Feuerwehr Tonbach im Jahr 2016 alles ruhig. Es hatte fünf Einsätze gegeben: einen Kellerbrand in Baiersbronn, die Beseitigung einer Ölspur entlang der Tonbachstraße sowie in Tonbacher Hotels dreimal jeweils dann, wenn ein Brandmeldealarm ausgelöst wurde. 18-mal fand 2016 Unterricht in Theorie und Praxis statt. In ihrem Kameradschaftsbericht verwies Schriftführerin Katja Wurster unter anderem auf die Vatertagswanderung und den Ausflug der Alterswehr zur Rothaus-Brauerei in Grafenhausen. Jörg Burkhardt dankte allen Mitstreitern und resümierte, dass es sich um eine Truppe handele, "auf die man sich verlassen kann".