Baiersbronn Turnverein sucht kreative Köpfe

Der Fantasie der Teilnehmer sind keine Grenzen gesetzt

Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Entwürfe einreichen. Die Entwürfe dürfen in Papierform oder als Datei erstellt sein. Alle Formen, die die grafische Erstellung eines Logos ermöglichen, sind geeignet. Die detaillierten Ausschreibungsunterlagen können unter www.125-Jahre-tvb.de heruntergeladen werden. "Wir sind gespannt, welche Ideen dabei herumkommen", zeigt sich Andreas Trück vom Festausschuss erwartungsfroh. Einsendeschluss ist der 11. November. Die Vorschläge können per E-Mail an logo@125-Jahre-TVB.de oder per Post an den Turnverein 1893 Baiersbronn, Nogent-le-Rotrou-Straße 10, 72270 Baiersbronn gesendet werden. Eine Jury wählt das beste Logo aus. Für den Sieger gibt es ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.