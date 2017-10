Baiersbronn Trommelklänge und Zünftiges

"Für die Sankenbachlodge ist es schon das fünfte Oktoberfest, doch dass sich diesmal so viele beteiligen, ist eine wirkliche Premiere", erklärte Aurelia Schelewsky, die neue Pächterin der Sankenbachlodge. Seit Mai dieses Jahres führt das Ehepaar Wolfgang und Aurelia Schelewsky den Gastronomiebetrieb. "Um die Gemeinschaft im Sankenbachtal zu stärken, haben wir uns viele Mitstreiter ins Boot geholt, um dieses große Fest auf die Beine zu stellen", so Aurelia Schelewsky. Das Café am Eck, der Bauwagen 08, die "Sportalm", die Waldgeister, die "Flößerschänke" und die "Glasmännlehütte" sowie die Schnapsbrennerei Kalmbach beteiligten sich am Gemeinschaftsoktoberfest und sorgten mit bayerischen Spezialitäten und allerlei Hochprozentigem für die Bewirtung.

Aufgrund des schlechten Wetters am Morgen hatte das Trachtenblasorchester Baiersbronn seinen Auftritt abgesagt. Aber Hüttengaudi mit Jörg und Trommelklänge von Hotspot sorgten für die musikalische Unterhaltung. Radiomoderator Julian Lindner führte durch den Nachmittag und kündigte ab 16 Uhr die Partyband Catfish an, die mit flotten Hits für Stimmung sorgte. Schweinshaxen und Schweinsbraten oder aber die typischen bayerischen Weißwürste waren der Renner beim Oktoberfest. Die Bergwacht verkaufte Lose, die reißenden Absatz fanden. Der Erlös wird für die Arbeit der Bergwacht verwendet.

"In Zukunft würden wir gerne jedes Jahr so ein Oktoberfest veranstalten, vielleicht über mehrere Tage, denn der Aufwand ist schon enorm", verriet die Wirtin der Sankenbachlodge. Sie dankte allen Beteiligten für die "tolle Unterstützung". Sie sei trotz des Wetters mit dem Besuch zufrieden.