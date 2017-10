Baiersbronn Tribute-Band huldigt ihrem Vorbild

Warum eine "Red Hot Chili Peppers"-Tribute-Band? "Weil wir mit dieser Band aufgewachsen sind und sie heute immer noch hoch spannende Rockmusik macht, die nicht nur uns Musiker, sondern auch das Publikum begeistert", erklärt die Cover-Band "Blut Zucker Sex Magie" in ihrer Pressemitteilung. Die vier Musiker aus Freiburg frönen seit vier Jahren als "Blut Zucker Sex Magie" – benannt nach dem ersten "Chili Peppers"-Erfolgsalbum ihrer Leidenschaft. Jeder von ihnen ist seit Jahren in Bands tätig, die ein Spektrum von Jazz über Boogie Woogie, Blues, Rock ’n’ Roll, Pop und Rock bis Heavy haben. So vereinen sie nicht nur ihre Liebe zur Musik der "Red Hot Chili Peppers", sondern "werfen ihre unterschiedlichen musikalischen Wurzeln und vier eigene Persönlichkeiten in einen Schmelztiegel, in dem die Covers auf höchstem Niveau und doch mit einer unverkennbaren Note jedes einzelnen Musikers zum Kochen gebracht werden", heißt es weiter.

Beim Auftritt in Baiersbronn sind alte und neue Hits der "Peppers" zu hören.

Weitere Informationen: www.blutzuckersexmagie.de; www.kellerassel-baiersbronn. de