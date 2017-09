Baiersbronn Trainingscamp endet mit Turnier

Neu war diesmal, dass auch Kinder teilnehmen konnten, die nicht im Verein sind. So waren es am Ende 20 Teilnehmer und die Kapazitäten der Trainer und Helfer voll ausgeschöpft. Drei Tage wurde in einem rotierenden System in Kleingruppen trainiert. Nach den ersten Trainingseinheiten des Tages gab es jeweils ein Mittagessen, bevor es wieder sportlich wurde. Neben professionellen Trainerstunden von B-Lizenztrainer Nitsche kamen auch die spielerischen Einheiten bei den vereinsinternen Helfern Robin Gaiser und Armin Braun nicht zu kurz. Am letzten Tag gab es zum Abschluss ein kleines Doppelturnier, bei dem auch die Neulinge beweisen konnten, was sie gelernt hatten.

Erfreulich sei, so die TGO, dass einige Kinder, die noch nicht zum Verein gehörten, dabei bleiben wollen und auch am Wintertraining in der Halle teilnehmen.