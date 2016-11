Baiersbronn Trainingsbedingungen nun optimal

Baiersbronn. Mit einem kurzen Trommelbeitrag eröffnete die Perkussionsgruppe des Johannes-Gaiser-Schulzentrums den Festakt zur Einweihung des Erweiterungsbaus der Baiersbronner Murgtalhalle. Bürgermeister Michael Ruf begrüßte besonders Gemeinderäte und Ortsvorsteher, Mitglieder des Turnvereins, den Architekten, Mitarbeiter der Verwaltung sowie die Direktoren und Lehrer des Schulzentrums. "Die Gewinner stehen schon vor der Eröffnung fest" betonte Ruf und meinte damit diejenigen, die die Sporthalle in Zukunft nutzen werden, nämlich die Schüler und die Sport treibenden Vereinsmitglieder und Besucher.

Auf die Historie des Projekts eingehend, sagte Ruf, dass der Turnverein schon früh den Wunsch nach einer neuen Halle geäußert habe und mit in die Planung eingestiegen sei. Bis zum ersten Spatenstich hatte es aber bis zum 31. Juli 2015 gedauert. Förderanträge hatten gestellt und bewilligt werden müssen, bis der Gemeinderat sein zustimmendes Votum geben konnte.

Rund 1,9 Millionen Euro kostete die Gemeinde das Bauvorhaben, der Turnverein steuerte aus eigenen Mitteln 110 000 Euro bei, und an Fördermitteln wurden letztlich 455 000 Euro vom Land bewilligt. Der Dank Rufs ging an alle an der Bauausführung Beteiligten und an diejenigen, die an den Planungen mitgewirkt hatten.