Baiersbronn Tour erschließt Geschmackserlebnisse

Hotelier Jörg Möhrle vom Hotel Tanne Tonbach kredenzte am offenen Feuer und am rustikalen Esstisch warmen gebratenen Ziegenkäse mit Dost und Holundergelee. "Das ist richtig toll hier, die Baiersbronn Touristik hat eine super Arbeit geleistet und uns die Stände zur Verfügung gestellt. Das ist eine perfekte Organisation. Viele andere wären froh, wenn sie so unterstützt würden", schwärmte Möhrle und dankte Tourismusdirektor Patrick Schreib und seinem Team für die engagierte Arbeit im Vorfeld.

Patrick Schreib freute sich ebenfalls über die große Resonanz und dankte seinem Team und dabei besonders Regina Wörner und Anja Rothfuß, die die Veranstaltung geplant hatten. Spontane Anerkennung gab es für den Tourismusdirektor von vorbeifahrenden Mountainbikern, die das tolle Wegenetz lobten und begeistert versprachen, in Zukunft anstelle im Vinschgau in Baiersbronn zu radeln.

Die acht Wildkräuterwirte nutzten die gebotene Plattform und setzten die "Baiersbronner Schätze" in Szene. Rindfleischsülze an Brunnenkresseschmand vom Baiersbronner Hotel Rosengarten und Müllers Löwen in Schwarzenberg und geräuchertes Forellentartar mit Bärwurz-Topinambur-Flan – serviert vom Forsthaus Auerhahn und vom Hotel Falken –­ waren weitere kulinarische Höhepunkt auf dem Rundweg.

Das große Finale wurde vom "Ailwaldhof" und vom "Waldknechtshof" in Form eines gebeizten Hirschsahneragouts mit Wiesenthymian an Brennesselspätzle präsentiert, bevor sich die satten Wanderer auf den Rückweg in den Kurgarten von Klosterreichenbach machten.

Im Kurpark wartete der Regionalmarkt mit sechs Ausstellern auf die Gäste, dort konnten neben regionalen Spezialitäten auch die "Baiersbronner Schätze" gekauft werden. Von geräucherten Buhlbachforellen über Waldhonigeis und Röter Ziegenkäse bis hin zum Apfelessig hatten die Marktstände ein breites Angebot. Auch für das leibliche Wohl war auf dem Markt gesorgt.