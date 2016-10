Nach seinem Auftritt im August 2015 ist Titus Waldenfels aus München am Samstag, 15. Oktober, erneut live zu Gast in der Musikkneipe Kellerassel in Baiersbronn. Der Musiker hat mit Gitarre, Violine, Steel Guitar, Banjo und Foot Bass jede Menge Instrumente im Gepäck und bedient diese teilweise gleichzeitig. Somit hat er für sich ein unverwechselbares Instrumentarium entwickelt. Einlass ist ab 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr. Foto: Promo