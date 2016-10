Baiersbronn "The Jack" macht Halle zur Partyzone

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Nachdem sich das Konzert 2013 zum 100-jährigen Bestehen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft als absoluter Publikumsmagnet herausgestellt hatte, organisiert die DLRG-Ortsgruppe die Veranstaltung seither jährlich im Oktober.

Idealer Auftakt

Als idealer Auftakt des abwechslungsreichen Programms bewies sich das Stück "Rock ’n’ Roll Train" aus dem 2008 erschienenen AC/DC-Album "Black Ice". Von der ersten Minute an gab vor allem das Energiebündel Lead-Gitarrist Matze Ehrhardt mit vollem Körpereinsatz ganz im Angus-Stil wieder mal alles und riss die Zuhörer verschiedener Altersklassen mit. In den vorderen Reihen leicht an den The-Jack-T-Shirts zu erkennen war die Fangemeinde der Combo. Es folgte eine bestens abgerundete Mischung aus altbekannten AC/DC-Klassikern wie "Thunderstruck" und "Highway to Hell" sowie "Rock or bust", Titelstück des 2014 erschienenen und damit aktuellsten AC/DC-Albums.