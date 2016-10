Die DLRG-Ortsgruppe Klosterreichenbach veranstaltet am Freitag, 14. Oktober, zum vierten Mal ein Konzert mit der AC/DC-Coverband The Jack aus Geislingen an der Steige in der Reichenbachhalle in Klosterreichenbach. Einlass ist ab 19 Uhr. Neben Klassikern bieten die Vollblutmusiker auch Stücke, die AC/DC eher selten live spielen, und eigene Songs. Karten gibt es in Klosterreichenbach im Vorverkauf für neun Euro bei der Ortschaftsverwaltung im Rathaus sowie bei der Metzgerei Koch. Foto: DLRG