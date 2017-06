Baiersbronn Temporäre Sperrungen

Betroffen sind die Abschnitte zwischen Gaggenau und Forbach sowie zwischen Forbach und Baiersbronn. Während der Arbeiten werden diese Teilstrecken der Murgtalbahn für den Bahnverkehr gesperrt. Die AVG stellt einen Schienenersatzverkehr (SEV) bereit. Dazu gibt es Aushänge an den Haltestellen. Informationen zu den Abfahrtzeiten der SEV-Busse gibt es im Internet unter avg.info. In den Nächten von Sonntag, 18. Juni, bis Dienstag, 20. Juni, finden die Arbeiten jeweils von 20.30 bis 4.30 Uhr im Abschnitt zwischen Gaggenau und Forbach statt. Die SEV-Busse haben in Gaggenau und Forbach Anschluss an die Züge der Linien S8 und S81.

In den Nächten von Dienstag, 20. Juni, bis Freitag, 23. Juni, finden die Arbeiten dann jeweils von 20.50 bis 4.30 Uhr im Abschnitt zwischen Forbach und Baiersbronn statt. Die SEV-Busse haben in Forbach beziehungsweise Baiersbronn Anschluss an die Züge der Linien S8 und S81. In diesen drei Nächten kann es für die Anwohner im Bereich Schönmünzach zu Lärm- und Lichtbelastungen kommen.