Baiersbronn Tempo 30: Ab März wird kontrolliert

Noch vorsichtiger mit dem Gaspedal sollten Kraftfahrer auf dem Neumühleweg sein, wo von der Bundesstraße 462 bis zur Lochbrücke Tempo 20 gilt, und auf der Rosenplatzstraße – ­in dem verkehrsberuhigten Bereich ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.

Dass es nach der Einführungsphase Kontrollen geben wird, das sei von Anfang an geplant gewesen, so Seefried. Und Wagner fügt hinzu, dass sich kaum jemand an die Begrenzung halte, wenn nicht kontrolliert werde. Deshalb würden nun ab März auch die neuen Tempo-30-Zonen bei den Messtagen, die mehrmals im Monat stattfinden, kontrolliert. Insgesamt würden von der Gemeinde an rund 16 Stunden im Monat Kontrollen vorgenommen. Im Kernort Baiersbronn ist seit Herbst nur noch auf einem Teil der Oberdorfstraße – vom Falken bis zur Einmündung beim Feuerwehrhaus – und auf der Bundesstraße Tempo 50 erlaubt. Die Regelung für die Oberdorfstraße ergibt sich laut Seefried aus dem Ausbauzustand und aus der Länge der Straße.

Und auf der Bundesstraße 462 soll es nicht mehr lange bei Tempo 50 bleiben. Denn im Rahmen des Lärmaktionsplans ist vorgesehen, die Bundesstraße 462 von Omnibus Klumpp über den Kreisverkehr hinweg bis zur Einmündung der Saarstraße zur 30er-Zone zu machen. Seefried geht davon aus, dass es in vier bis sechs Wochen soweit ist.

Die Straßenverkehrsbehörde sei quasi verpflichtet, das umzusetzen, weil es aus dem Lärmaktionsplan heraus entstanden ist, erklärt Bürgermeister Michael Ruf dazu. Ausschlaggebend sei die Lärmbelastung.

Den Lärmaktionsplan hatte die Gemeinde wegen der hohen Verkehrsbelastung erstellen müssen, eine der vorgeschlagenen Maßnahmen war die Temporeduzierung auf der Bundesstraße.