Baiersbronn Team "Zwecks Lena" holt den Siegerpokal

Im einheitlichen Outfit, das viel Lob bekam, präsentierten sich die Mädchen der "Girls Gang". Unter den Mannschaften waren Teams mit so fantasievollen Namen wie "FC Wadenkrampf" oder die "Tormaschinen". Einen Wadenkrampf konnte man wahrscheinlich schon bekommen, wenn man in gestreckter Haltung mit den Stangen verbunden den Ball erobern wollte. Mit insgesamt nahezu 600 Toren gab es an den drei Tagen ein echtes Schützenfest. Einen Sonderpreis erhielt Danny Blötscher vom Team "Alarm im Darm". Denn Blötscher schoss das 500. Tor. Der Fairnesspreis ging an das Team "Zwecks Lena". Als bester Torwart wurde Timo Gaiser vom Team "Zwecks Lena" ausgezeichnet. Beste Jugendmannschaft wurden die "Clubhauskicker I". Viel Spaß hatten die Besucher am Freitag- und Samstagabend nach den Spielen bei der Player-Night mit Barbetrieb.

Turnierorganisator Burkhardt dankte den zahlreichen Sponsoren, die mit Preisen zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten, und den zahlreichen Helfern. So stehe im nächsten Jahr dem vierten XXL-Kicker-Turnier nichts im Wege, sagte Burkhardt.