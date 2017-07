Baiersbronn Team "Dynamo Tresen" Sieger beim Ortspokalturnier

Das Schiedsrichterteam um Wolfgang Reimann leitete die Spiele optimal, so der Verein. Schon am ersten Turniertag wurden die Mannschaften kräftig von ihren Fans unterstützt. Unter Leitung von Leonie Kauling und Carmen Klumpp sorgte die Mädchen-Dance-Gruppe der Sportvereinigung für Abwechslung. Wie immer fand am Abend das Duo Grenzenlos den Draht zu den Festbesuchern und unterhielt diese bis in die frühen Morgenstunden.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst im Festzelt. Pfarrer Albrecht Schäfer verstand es, Kinder und Erwachsene anzusprechen und regte mit seiner Predigt zum Nachdenken an. Der evangelische Kirchenchor umrahmte den Gottesdienst.

Der Musikverein Röt-Schönegründ unter Leitung von Hermann Schneider spielte zünftig zum Frühschoppen. Auch an die Kinder war gedacht – mit zwei Hüpfburgen, Kinderschminken und der Herstellung von Luftballontieren.