Baiersbronn Tante-Emma-Konzept funktioniert

"Wir haben uns auf die Wünsche der Kunden eingestellt, bieten frisches Obst und Gemüse an und verkaufen frische Backwaren, die mein Mann jeden Tag holt", so die Ladenchefin. Serviceleistungen werden geschätzt. So bieten die Damskes auch einen Bringservice für ältere oder kranke Kunden an. "Sie rufen uns dann einfach an, und mein Mann fährt die Waren zu ihnen nach Hause." Computerfachmann Damske ist seit zwei Jahren ganz in den Lebensmittelladen eingestiegen, trotzdem aber in seinem erlernten Beruf noch für langjährige Kunden tätig.