Baiersbronn Tankstelleneinbrecher flüchtet in die Murg

Der Mann war laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Rottweil und Polizeipräsidium Tuttlingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Murgtalstraße in Baiersbronn in eine Tankstelle eingebrochen und dabei auf frischer Tat ertappt worden. Er flüchtete vor herannahenden Polizeistreifen in die nahegelegene Murg und versuchte, sich hinter einem Gestrüpp zu verbergen. Obwohl er von den Beamten schnell in seinem eiskalten und nassen Versteck entdeckt wurde, musste der Mann mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Mittlerweile erließ das Amtsgericht Rottweil auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Rottweil Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der Festgenommene ist laut Pressemitteilung kein unbeschriebenes Blatt. Gegen den Mann liegt bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Trier wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vor.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen insbesondere, ob der 31-Jährige für weitere Einbrüche in Frage kommt und ob er von Komplizen unterstützt wurde.