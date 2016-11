Baiersbronn Talente zeigen Können

Zudem wirken die Querflötenklasse von Josef Wagner, die Holzbläserklasse von Bruno Lehmann, die Gitarrenklasse von Thomas Früchtl und die Klavierklasse von Lilli Heinle mit.

Die beiden neuen Musiklehrer Andre Frey und Antonio Malinconico, die Kinder und Jugendliche in den Fächern Schlagzeug und E-Gitarre ausbilden, werden vorgestellt und tragen mit ihren Schülern zum Konzert bei. Die Musikschüler tragen in verschiedenen Besetzungen stilistisch vielfältige Werke vor. Die Vielzahl der Instrumentalklassen und die langjährige fundierte Arbeit der Früherziehungsklassen zeichnen die Jugendmusikschule aus. Sie bietet eine breit gefächerte Ausbildung.

Da die Jugendmusikschule Baiersbronn großen Wert auf die Arbeit in Ensembles legt, sind diese in verstärktem Maße beim Jahreskonzert zu hören. Nach dem etwa eineinhalbstündigen Programm gibt es ab 15.30 Uhr ein Musikschul-Café, bei dem sich Eltern, Schüler und Lehrer in zwangloser Atmosphäre begegnen können. Der Eintritt zum Jahreskonzert ist frei.