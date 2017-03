Baiersbronn SV Huzenbach mit neuer Spitze

Bei der gut besuchten Hauptversammlung listete Schriftführer Michael Pietsch die Aktivitäten eines arbeitsreichen Jahres auf. So unterstützte der Verein beim ländlichen Vierkampf in Schwarzenberg die Familie Sackmann mit einem Helferteam. Das 36. Dorfturnier sei ein großer Erfolg gewesen, so Pietsch.

Acht Personen beteiligten sich im Oktober bei einem Arbeitseinsatz. Ein Publikumsmagnet war erneut die Schlachtplatte Ende November. Auch die Jahresfeier des Vereins im Januar dieses Jahres im Kurhaus Huzenbach war gut besuch. Dazu kam regelmäßig der Seniorenstammtisch.

Pietsch dankte allen Helfern für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Ein weiterer Dank ging an alle Spieler, die auch außerhalb des Sportplatzes eine große Hilfe seien. Bester Torschütze des SV Huzenbach war Christian Spissinger mit zwölf Toren. Ende 2016 einigte sich der Verein mit Trainer Frank Kilian über eine vorzeitige Vertragsverlängerung über die laufende Saison hinaus.

Die AH ist weiterhin mit Herzblut dabei, berichtete Matthias Spissinger. Man nahm an AH-Turnieren in Friedrichstal (Januar 2017) und Klosterreichenbach (Februar 2017) teil.

Eine ausgeglichene Kassenlage mit einem Gewinn präsentierte Kassierer Fritz Finkbeiner. Beste Arbeit bescheinigten ihm die Kassenprüfer Dieter Seiferling und Joachim Günter.

Seit der letzten Saison hat der SV Huzenbach eine Spielgemeinschaft mit den anderen Mannschaften aus dem Murgtal, informierte Jugendleiter Rico Müller. Ähnlich wie im Vorjahr wurden knapp 60 Kinder und Jugendliche von zwölf Trainern aus Huzenbach und Röt (Sportvereinigung Röt-Schönegründ) betreut und ausgebildet. Ein Lob ging an alle Jugendtrainer und Helfer für ihren Einsatz.

Ortsvorsteher Eckard Wahr ging in seinem Grußwort auf die Aktivitäten des SV Huzenbach ein und sprach von einem geschäftigen und motivierten Verein.

Bestätigt wurden bei den Wahlen der stellvertretende Vorsitzende Heinz Dieterle, Schriftführer Michael Pietsch, Jugendleiter Rico Müller, Kassierer Fritz Finkbeiner sowie die Kassenprüfer Dieter Seiferling und Joachim Günter. Zusätzlich wurde Moritz Pfeifle als weiteres Ausschussmitglied in den Vorstand gewählt. Mit einem spannenden Rückblick verabschiedete sich Oliver Frey aus seinem Amt. Grußworte überbrachten Bernd Maulbetsch (Schützenverein) und Matthias Spissinger (DRK).

Ehrenmitglied Friedhelm Bauer erklärte, er freue sich, dass nun ein jüngeres Mitglied das Amt des Vorsitzenden übernimmt, und zollte Wegner seinen Respekt. Als Abschiedsgeschenk überreichte Frey dem Verein ein T-Shirt vom Deutschen Fußballbund als Dank für die vorbildliche Förderung des Ehrenamts.

Der stellvertretende Vorsitzende Heinz Dieterle dankte Frey für seine wichtige Arbeit mit einem Präsent.

Auch Ehrungen treuer Mitglieder standen bei der Hauptversammlung des SV Huzenbach an.

60 Jahre Mitglied beim SV Huzenbach ist Hans Frey.

Für 50 Jahre wurden Jürgen Pfeifle, Karlheinz Müller, Wolfgang Maulbetsch und Roland Bauer geehrt. 40 Jahre im Verein sind Roland Janaczek, Karl Finkbeiner und Fritz Hess.

Für 25 Jahre wurden Jens Götz, Ingrid Sackmann, Gerd Zifle, Susanne Pfau, Marc Günter, Claudia Maulbetsch, Marianne Maulbetsch, Thomas Schneider, Markus Dieterle, Melanie Merkel, Jörg Bauer und Patrick Dieterle ausgezeichnet.