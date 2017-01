Baiersbronn SV Huzenbach findet den Superstar

Und mit ihrem abwechslungsreichen Programm haben sich die Huzenbacher richtig ins Zeug gelegt. Den Anfang machten die Huzenbacher Tanzkinder unter Leitung von Juliane Kunze und Kathlen Lindner. Sie bekamen viel Applaus. Mit den Zugaben "Jetzt geht es richtig", "Das Leben ist so bunt" und "La Ola – wir sind die Fußballfans" verabschiedeten sich die quirligen Tanzmädels.

Danach hieß es "Bezirksliga ist". Chris Finkbeiner, Mike Günter, Kevin Günter, Lorenz Pfeifle, Michael Faßnacht und Hannes Thiel plauderten aus dem Nähkästchen und gaben Einblicke in die Bezirksliga. Genau das richtige für Reporterin Karla Kolumna, die eifrig mitschrieb und eine Umfrage startete. Heraus kam unter anderem, dass die schönsten Menschen in der Bezirksliga spielen. Ebenso war zu erfahren, was passiert, wenn man der Gastmannschaft das warme Wasser abstellt.

Außenreporter zugeschaltet

Danach traten Meilin und ihre Gitarrengruppe auf und sorgten für Stimmung. Mit dem Titel "Sugar" verabschiedete sich die Musiker.

Ebenfalls gelungen war die "Jahresschau 2016". In eleganten Anzügen präsentierten Jörg Spissinger und Michael Pietsch die aktuellen Huzenbacher Jahresnachrichten. Ganz wie im Original der Tagesschau berichteten die Außenreporter Matthias Spissinger und Stefen Frey per Video über die Lage vor Ort. Hinter den Kulissen wirkte Dennis Haist mit. Jubel gab es bei den Nachricht: "Schwabe-Sein ist auch 2017 das schönste, was einem passieren kann."

"Ich und mein Holz" punktet bei Jury

Höhepunkt war "Huzenbach sucht den Superstar". Den Beitrag hatte ein Teil der aktiven Mannschaft auf die Beine gestellt. Sechs Finalisten zeigten der dreiköpfigen Jury mit ihrem Gesang ihren Siegeswillen.

Am Ende gewann Kandidat Nummer eins nach der Beifallsbeurteilung des Publikums. Er trug den Titel "Ich und mein Holz" vor. Das Publikum applaudierte den Darstellern ausgiebig.

Nach Bekanntgabe der Tombolapreisträger spielte Yannik Seiferling auf dem Keyboard. Dazu wurde dann auch getanzt.