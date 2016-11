Baiersbronn Stubenmusik in der Christuskirche

Baiersbronn-Mitteltal. Der zweimalige Weltmeister an der steirischen Harmonika, Hermann Huber, und sein Moosangerl-Trio sind zu Gast beim Adventskonzert des Hotels Bareiss am kommenden Sonntag, 27. November, ab 17 Uhr in der Christuskirche in Mitteltal. Dazu lädt Familie Bareiss, unterstützt von Mark Mast, Intendant des Schwarzwald Musikfestivals, ein.