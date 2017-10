Baiersbronn Strecken fordern vollen Einsatz

Die Hauptläufe über 16, zehn und sechs Kilometer starteten in Zehn-Minuten-Abständen. Es konnten Zweier- und Viererteams über die Sechs- und die Zehn-Kilometer-Distanz an den Start gehen. Auf die Strecke über 16 Kilometer wagten sich nur einige erfahrene Crossläufer, bei den Damen waren es nur zwei. Topläuferin Britta Müller (VfL Freudenstadt) kam auf das Siegertreppchen. In einer Stunde und 33 Minuten hatte sie die Strecke mit insgesamt 600 Höhenmetern überwunden. Bei den Herren stellten sich 15 Starter der Herausforderung. Hier siegte Jochen Brechenmacher (SV Baiersbronn) in einer Stunde und 23 Minuten. Klaus Faißt kam als ältester Teilnehmer auf der Strecke auf einen beachtlichen sechsten Platz (1:42 Stunden). Begleitet von vielen seiner Trainingskinder vom SV Baiersbronn auf den letzten Metern, kam er strahlend ins Ziel.