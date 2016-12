Baiersbronn Stimmungsvolle und festliche Melodien

"Panis angelicus" von César Frank einer der Höhepunkte im Programm

Anschließend folgt die Begrüßung der Besucher und der Ehrengäste durch den Veranstalter. Als Höhepunkt des Abends präsentiert das große Orchester unter der Leitung von Roger Finkbeiner und Chris-Patric Schöffler das anspruchsvolle Werk "Panis angelicus" von César Frank. Dabei begleitet sie die ortsansässige Solistin Verena Seid. Danach treten wieder die kleinen Künstler vom Kinderchor mit Liedern wie "Stern über Bethlehem" ebenfalls aus dem Weihnachtsmusical "Stern über Bethlehem", auf.

Der Männerchor unter der Leitung von Gunter Mauer interpretiert unter anderem das bekannte Werk "Gott ist mein Lied" von Ludwig van Beethoven, in dem die Allmacht Gottes und das Vertrauen auf seine Hilfe im Mittelpunkt steht. Zu hören sind auch weitere Kompositionen wie "The Lord is my Light" von George F. Root und Phillips Brooks.