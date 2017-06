Baiersbronn Stimmgewaltig und diszipliniert

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Michael Sander gab der Freudenstädter Chor Cappella Vocale in der Münsterkirche in Klosterreichenbach ein Konzert zum Fest der Geburt von Johannes dem Täufer. Die Premiere kam bei den Zuhörern bestens an. Die 14 Sänger und Sängerinnen zeigten stimmliche Höchstleistungen.