Baiersbronn Stilvielfalt von Jazz bis Hip-Hop

Der junge Gitarrist Bruno Frey Nascimento war bereits auf der Bühne mit Musikern wie Jean Michel Pilc, John Hollenbeck oder Armen Donelian. Das Quartett 4 um Bruno Frey Nascimento spielt eine lebendige und vielschichtige Musik, geprägt durch verschiedene Stile, die von Jazz, Rock und Hip-Hop bis zu Pop und Indie reichen.

Die Musik des Quartetts ist durch die Herkunft der Musiker gefärbt – der Brasilianer Bruno Frey Nascimento an der E-Gitarre, der Italiener Yuri Storione am Klavier, der Brasilianer Cris Julian am Kontrabass und der Schweizer Dimitri Monstein am Schlagzeug.

Das Quartett 4 spielt Melodien und Akkordfolgen nach seiner Art, voller Kraft, Technik, Ausdrucksstärke und zugleich mit einer Leichtigkeit, die beeindruckt, heißt es in der Ankündigung. Die Musik beinhalte zudem Botschaften: Bruno Frey Nascimento engagiere sich für politische und soziale Aspekte, die die Welt bewegen.