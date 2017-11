Baiersbronn Sterne für Baiersbronn

In keiner anderen Destination wie dem Schwarzwald seien mehr qualitätsgeprüfte Wellnesshotels zu finden, so Rudolf Forcher, Aufsichtsratsvorsitzender der Wellness Stars Deutschland GmbH, bei der Verleihung der Urkunde an die Inhaberfamilie Zepf. Dabei hat sich Baiersbronn als die Hochburg der Wellness-Hotellerie im Schwarzwald entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung der GmbH.

Mit dem Forsthaus Auerhahn wurde das sechste Wellness-Hotel auf der Gemarkung von Baiersbronn mit den Wellness-Stars zertifiziert. Es liegt mit dem Hotel Engel Obertal, dem Hotel Sackmann und dem Hotel Heselbacher Hof im Fünf-Sterne-Segment. Mit vier Wellness-Sternen wurden bereits die Hotels Tanne und Sonnenhalde ausgezeichnet.