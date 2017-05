Als Erlös der Aktion "Lichtstunden im Advent", ein Festessen in der Vorweihnachtszeit, hat die junge Initiatorin Stella Marsano eine Spende in Höhe von rund 1255 Euro an Diana Schmidt vom Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Landkreis Freudenstadt übergeben. Für die Projektpartner, die katholische und die evangelische Kirchengemeinde Baiersbronn, freut sich Pastoralreferent Dominik Weiß über dieses tolle Ergebnis. Foto: Kirchengemeinde