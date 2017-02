Baiersbronn Steinerne Zeugen der Vergangenheit

Baiersbronn. Dies soll sich in Zukunft ändern. Dafür ist Christoph Nitschke seit rund fünf Jahren ehrenamtlich tätig, denn er sucht und dokumentiert die Kleindenkmale auf dem Gebiet der Gemeinde Baiersbronn. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein ist Christoph Nitschke auf den Wanderwegen in den heimischen Wäldern unterwegs und hat bisher rund 200 Kleindenkmale in Baiersbronn gefunden und dokumentiert. "Das sind aber längst noch nicht alle, wie viele es noch gibt, kann ich noch nicht sagen", sagt Nitschke.

Der gebürtige Görlitzer wohnt seit zehn Jahren in der Gemeinde und hat seit seiner Pensionierung das Aufspüren der historischen Relikte für sich entdeckt. "Im Nachrichtenblatt des Landesdenkmalamts habe ich eine Anzeige mit dem Aufruf nach ehrenamtlichen Helfern gefunden und mich daraufhin gemeldet", erinnert er sich an die Anfänge zurück. Dabei sieht Nitschke seine Tätigkeit als Hobby, an dem er Spaß und Freude hat.

In Land- und Wanderkarten, aber auch in der Literatur findet er seine Quellen. Ist ein Kleindenkmal gefunden, so wird es fotografiert und auf einem speziellen Erfassungsbogen festgehalten. Die ältesten Grenzsteine stammen aus dem 17. Jahrhundert und erzählen eine ganz eigene Geschichte. Etwas Besonderes sind die sogenannten Stundensteine, von denen bislang fünf im Kreis Freudenstadt bekannt sind. "Das sind Steine, die früher von den Postkutschen als Wegweiser benutzt wurden, dort wurden die Stunden bis zum Ziel angegeben", erklärt der Experte. "Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Entfernungen nämlich in Stunden angegeben und nicht wie heute üblich in Kilometern."