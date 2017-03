Baiersbronn Sportfreunde Stiller: Karten werden verlost

"Die Reaktionen auf unseren Sieg bei der Städte-Challenge sind überwältigend", heißt es auf der Homepage der Gemeinde Baiersbronn. Baiersbronn hatte sich bei der SWR3-Städte-Challenge gegen die Städte Boppard und Wörth am Rhein durchgesetzt und ein Konzert der Sportfreunde Stiller gewonnen (wir berichteten). Die Idee für die Bewerbung für die Challenge hatten Bürgermeister Michael Ruf und Tourismusdirektor Patrick Schreib. Dass Baiersbronn schließlich Erfolg damit hatte, dazu haben viele beim Mitraten beigetragen. Denn es galt, Musiktitel zu erkennen, beziehungsweise zu erraten, die nur ganz kurz angespielt worden waren.

Und nun sind die Sportfreunde Stiller am Mittwoch, 5. April, in der Schwarzwaldhalle zu höre­n. Da es sich um ein "SWR3-Hautnah-Konzert" handelt, sind die Karten allerdings auf 400 Stück begrenzt, auch wenn in der Halle weit mehr Menschen Platz hätten.

Ein Teil der Karten geht an das Rateteam von der Gemeindeverwaltung und an Schüler, die beim Gewinnen geholfen haben, so Nicole Brose vom Bürgermeister-Sekretariat. Ein Großteil des Kartenkontingents wird per Los vergeben. Die Los-Formulare können unter www.gemeinde-baiersbron.de heruntergeladen werden.