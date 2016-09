Baiersbronn Spitzen-Arbeit am Handwerkertag im Kulturpark

Fragen der Besucher sind willkommen. So weisen Schnäker, Grube und Effenberger Interessierte in ihre Kunst ein – wie bereits am Wochenende zuvor am Tag des offenen Denkmals im Kulturpark. Da klöppelte unter anderem die zehnjährige Milena aus Gaggenau an einem Spitzenband mit. Ihr Fazit: "Man muss genau aufpassen, dass sich nichts verdreht und man die richtigen Klöppel nimmt. Nach und nach entstehen dann wunderschöne Muster. Da kann man alles drum herum vergessen. Das hat richtig viel Spaß gemacht!"

Diese Meinung teilt das Klöppel-Trio Schnäker, Grube und Effenberger. "Klöppeln beruhigt. Die Holzklöppel sind warme Handschmeichler, die nötige Konzentration lässt andere Gedanken oder Probleme zurücktreten, und die feinen Arbeiten, die durch die Technik der verschlungenen Fäden entstehen, begeistern mich immer wieder", erklärt Armgard Grube, die sich seit zwölf Jahren an ihrem Hobby erfreut.

2004 besuchte sie bei der Volkshochschule Altensteig den ersten Klöppelkurs von Erika Schnäker. Diese lehrt seither im Frühjahr und Herbst jeweils an sechs Abenden das Klöppeln. Aus ihren Kursteilnehmerinnen hat sich mittlerweile eine rund zehnköpfige Gruppe formiert, zu der seit gut zwei Jahren auch Ingrid Effenberger zählt. Außerhalb der Kurszeiten treffen sich die Frauen einmal im Monat zum freien Klöppeln, zum Austauschen und Hilfestellung geben.

Die Teilnahme am Handwerkertag ist im regulären Kulturpark-Eintritt enthalten. Neben dem historischen Handwerk können Besucher der Glashütte eine Zeitreise durch über 250 Jahre Glasherstellung im Schwarzwald erleben.

Weitere Informationen: www.kulturpark-glashuette-buhlbach.com