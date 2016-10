Baiersbronn Sperlingskauz als ideologische Friedenstaube

Die Evolution ist laut Hemminger ein Theoriekomplex, bestehend aus den vier Großtheorien Kosmologie, Geologie, Biologie und Kulturrevolution. Diese Großtheorien scheinen, so Hemminger, "im Nationalpark an allen Ecken und Enden auf". Dies veranschaulichte er denn auch eindrucksvoll in seinem mit vielen Fotos angereicherten Vortrag. Der bildliche Streifzug durch den Nationalpark führte von Bärlapp und Brombeeren über einen Karsee bis zur Wasseramsel – und endete beim Sperlingskauz.

Beim ideologischen Streit um die Evolution gehe es letztlich immer um die Frage: "Was ist der Mensch?". Denn mit dem Stammbaum des Sperlingskauzes könnten sich, meint Hemminger, "die meisten wohl noch abfinden". Für Menschen, die die Evolution zur Weltanschauung machen, gebe es nur noch Naturprozesse. Auch die Religion werde dann für ein Produkt der Evolution gehalten. Auf der anderen Seite pochten Kreationisten auf die Geltung der Bibel. Dass die Autorität der Bibel verabsolutiert, die Heilige Schrift so definiert wird, dass sie im Hinblick auf die Evolution zu einem "Entweder – oder" führt, ist laut Hemminger ein relativ neues Phänomen und sei erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts festzustellen. Die Bibel sei ein Zeugnis für den Glauben. Man könne von ihr aber nicht auf alle Fragen Antworten erwarten. So wie ein Zeuge ja auch nur auf bestimmte Fragen antwortet. Der Kreationismus schreibe dem Menschen übernatürliche Fähigkeiten zu. Kreationisten aus den USA argumentierten oft damit, dass alle Werte und Normen hinfällig werden, wenn der Mensch nur ein Tier ist. Dieser Auffassung hält Hemminger entgegen, dass "die Wertorientierung als Mensch durch die Verwurzelung in der Natur fester ist, als wenn sie nur auf weitergegebenen Ideen beruht." Auch in der Heiligen Schrift gebe es zum Teil ein naturalistisches Menschenbild. So zitierte er aus der Bibel einen Prediger jüdischer Weisheit: "Ein Vorteil des Menschen gegenüber dem Tier gibt es nicht." Da die Natur auch voller Grausamkeiten ist, stellte Hemminger eine "alte Frage": "Kann eine todes- und unheilsverfallene Natur Schöpfung eines gütigen Gottes sein?" Da passte der Referent allerdings: "Diese Frage ist wahrscheinlich nicht aufzulösen."

Bei der Diskussion wollte ein Zuhörer wissen, was Hemminger unter "unheilsverfallener Natur" verstehe. Es könne, antwortete dieser, "keine vernünftigen Zweifel daran geben, dass der Mensch Quelle und Opfer von Unheil sein kann. Die Spannung zwischen Sein und Sollen gehört zur menschlichen Natur."

Religiöse Kritiker von Hemmingers Brückenschlag zwischen Theologie und Naturwissenschaft meldeten sich bei dem Vortragsabend nicht zu Wort. Obwohl das gedankliche Zentrum des Kreationismus in Deutschland, ja selbst in Europa ganz in der Nähe angesiedelt sei, wie Hemminger sagte: die Studiengemeinschaft Wort und Wissen in Klosterreichenbach.