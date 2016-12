Die Volksbank Baiersbronn Murgtal unterstützt das Kinderhaus Luftikus mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro. Die Bankvorstände Clemens Grießhaber und Jürgen Frey betonten die Wichtigkeit des Projekts. Die Spendensumme stammt aus dem Gewinnsparen, insgesamt wurden in diesem Jahr 27 000 Euro an örtliche Vereine, Institutionen und Projekte ausgeschüttet. Auf dem Foto von links Jürgen Frey, Paul Kaufmann (Volksbank), Markus Stiletto (Luftikus) und Clemens Grießhaber. Foto: Braun