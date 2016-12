Baiersbronn Spektrum von flott bis besinnlich

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte die junge Sängerin Anja Maulbetsch. Sie sang – begleitet vom Orchester – "You raise me up", ein gefühlvolles Stück – untermalt von passenden Lichtreflexen. Dabei beeindruckte sie durch ihre hinreißend hohe Tonlage.

Wie flott Akkordeonmusik klingen kann, bewies das Orchester mit den weiteren Stücken, bei denen es sich variabel zeigte. Das schwungvolle und bekannte "Feliz Navidad" sorgte für fröhliche Weihnachtsstimmung; märchenhaft wurde es mit dem Lied "Drei Nüsse für Aschenbrödel".

Kaum waren die vollen Töne der Handzuginstrumente verklungen, begeisterte Marie Bortloff mit ihrem virtuosen Harfespiel. "Sonatina 1" von Jan Ladislav Dusik oder "River flows in You" spielte die junge Solostin mit viel Gefühl und zeigte, welch musikalische Ausdruckstärke die Harfe bietet. Viel Applaus gab es für ihr perfektes Spiel und den professionellen Auftritt.

Nach einem kurzen Umbau stand der Nachmittag ganz im Zeichen der jungen Musikschüler, die ohne Scheu ein gelungenes Weihnachtspiel auf die Bühne zauberten. Sprechgesang und passende Liedtexte – begleitet vom Orchester – erzählten die Weihnachtsgeschichte, und die jungen Schauspieler liefen zur Höchstform auf. Die Kinder zeigten sich dabei als begabte Entertainer. Sie spielten, sangen und bezauberten durch ihr Engagement.

"Ich bin begeistert", brachte es Erwin Zepf auf den Punkt und dankte allen für ihr großes Engagement und die gelungene Vorstellung. Für alle Helfer und Mitwirkenden gab es ein kleines Präsent, und gemeinsam wurden zum Abschluss des rundum gelungenen Konzerts, für das es viel Applaus gab, bekannte Weihnachtslieder gesungen.