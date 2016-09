Baiersbronn Spaziergang mit Tiefgang

Im Anschluss an den Gottesdienst findet um 12 Uhr ein geistlicher Spaziergang mit Wolfgang Schlund vom Nationalpark Schwarzwald, Klaus-Peter Koch vom Umweltbüro der evangelischen Landeskirche und Pfarrer Wolfgang Sönning aus Mitteltal statt. Der Spaziergang dauert rund zwei Stunden. Im Gespräch wenden sich die Experten und die Teilnehmer in diesem Jahr der Frage zu, was der biblische Schöpfungsauftrag an Menschen für Konsequenzen für das Handeln des einzelnen hat. Als Anschauung dient die Pflanzen- und Tierwelt des Nationalparks. Die Teilnahme an dem Spaziergang ist auch ohne Besuch des Gottesdienstes möglich.

Neues Chorprojekt mit Clemens Bittlinger

Die evangelische Kirchengemeinde Mitteltal lädt alle, die gerne singen, nach den Sommerferien zum Chorprojekt "Perlen des Glaubens" von Clemens Bittlinger ein. Die Proben beginnen am Mittwoch, 14. September, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus unter der Leitung von Martin Braun.