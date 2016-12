Baiersbronn Spannender Abschluss der Leseprojektwoche

Im Vorfeld hatten viele Schüler mit großem Eifer am Vorentscheid in den einzelnen Klassen teilgenommen, informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Wert wurde dabei auf den Lesefluss, die Textgestaltung und das Einbeziehen des Publikums gelegt. Nun stellten aus jeder Klasse je zwei Schülerinnen und Schüler ihr Können vor großem Publikum unter Beweis.

Die Jury, deren Mitglieder zuvor von den Klassen selbst eingeladen worden waren, bestand aus der ehemaligen Lehrerin Elfriede Schmieder, den Mitarbeiterinnen der Schule Siglinde Borho, Edith Lang und Rosi Nübel sowie Buchhändler Hanspeter Burkard. Zunächst begeisterten die jeweiligen Klassensieger der Klassenstufe drei ihr Publikum, gefolgt von Klassenstufe 4. Gestartet wurde jeweils mit einem selbst gewählten Text. Im Anschluss galt es, einen ungeübten Text vorzulesen. Doch auch diesen Part meisterten die kleinen Leseprofis hervorragend.