Baiersbronn. Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens lädt die katholische Kindertagesstätte Sankt Marien für Sonntag, 9. Juli, zu einem fröhlichen Sommerfest ins katholische Gemeindezentrum ein. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche, den die Kita-Kinder aktiv mitgestalten. Anschließend sorgt der Förderverein der Kindertagesstätte im Kirchhof und in den Gemeinderäumen für das leibliche Wohl der Besucher. Am Nachmittag gibt es bis 16.30 Uhr ein buntes Rahmenprogramm mit Kaffee und Kuchen, Vorführungen der Puppenbühne Tannenspitz, Luftballonstart und Kinderschminken. Außerdem wird in der frisch renovierten Kita die pädagogische Arbeit mit vielen Spielstationen präsentiert.