Baiersbronn Sogar bei Fastenkur gibt’s Leichen

In dem von der Schreiberin erfundenen Haselbachtal steht das ebenfalls frei erfundene Kurhaus Himmelreich als Ort des Geschehens. Was es mit dem Schweizer Roger Hürlimann und der schönen Oliwia mit dem jadebesetzten Silberring auf sich hat, verrät Glaser nicht im Detail. Nur so viel, es gibt Leichen – und zwar drei an der Zahl. Die Faszination der Zuhörer für die Lesung und die in schillernden Facetten dargestellten Figuren ihres Buchs endete nicht am Schluss der Lesung, die klar und tempo- sowie abwechslungsreich, mit wechselnden Stimmlagen und pointiert vorgetragen, für ausreichend Spannung und für jede Menge Kopfkino sorgte, egal ob bei der Vorstellung eines Schwarzwälder Vespertellers mit schwarzgerauchtem Schinken oder bei herrlichen Landschaftsbeschreibungen.

Die Gäste des Literaturabends ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, Brigitte Glaser Fragen zu ihrer Person und Arbeit zu stellen und Erkundungen zu weiteren Büchern anzustellen, wobei sie keine Antwort offenließ.

Momentan befindet sich die Autorin auf einer Lesewoche für ihr jüngstes Werk, das sie innerhalb von vier Monaten geschrieben hat. Dabei agierte sie – wie immer – äußerst diszipliniert und erstellte tagsüber jeweils bis zu fünf Normseiten für das 350-seitige Werk, selbstverständlich nach vorangegangener Recherchearbeit. Ihre Bücher, sie schreibt stets nur an einem, sind bereits verkauft, bevor sie zu schreiben beginnt, was in gewisser Weise auch einen zeitlichen Druck für die Fertigstellung aufbaut, wenn der Abgabetermin naht. Ihre Figur aus den "badischen Krimis", die Spitzenköchin Katharina Schweitzer, erlebt in dem jetzigen Roman "Saus und Braus" eine gewisse Auszeit, offene Fragen aus den Vorgängerkrimis bleiben unbeantwortet. Auf die Frage, wie es mit ihren Büchern weitergeht, verriet sie, dass das nächste Werk ein historischer Roman wird, der die frühen 1970er-Jahre zum Inhalt hat. Er spielt in Bonn, aber auch in der badischen Grenzstadt Kehl und handelt von Willy Brandt. Der Arbeitstitel lautet "Rheinlust".

2002 startete die studierte Pädagogin in einer beruflichen Pause mit dem Schreiben und entwickelte ihren ersten von inzwischen acht Krimis, erschienen im Verlag Emons. Seit etwa drei Jahren bestreitet die Anfangssechzigerin mit dem Schreiben ihren Lebensunterhalt.

Viel Beifall für Brigitte Glaser beendete die Autorenlesung bei der Buchhandlung Burkard, die als nächstes am Freitag, 24. November, zum dritten Mal eine kleine Buchmesse am Abend veranstaltet.