Baiersbronn So tickt der "Peter Munk des 21. Jahrhunderts"

Baiersbronn. Es ist Donnerstag mittag. Das Café "Neue Mühle" in Baiersbronn. Der Tag des Bundesstarts von "Das kalte Herz". Szenen davon wurden auch hier in der Nähe gedreht. Auch Thomas Faißt wurde vom Filmteam angesprochen. Denn er ist der einzige Köhler in Baiersbronn, der noch so wie Peter Munk im Film nach der alten Methode arbeitet.

Erste Frage: Geht er heute abend gleich ins Kino? Faißt lacht: "Eher nicht." Seit 15 Jahren produziert er die Holzkohle so wie Filmheld Peter Munk. Die "Magie des Meilers" hat Thomas Faißt zu einem anderen Menschen gemacht. Ganz anders als Köhler Peter im Film, der endlich reich und bei Frauen begehrt sein will und sich deshalb ein Herz aus Stein einpflanzen lässt. Faißt: "Wenn ich das Feuer im Meiler starte, beginnt ein Prozess, den ich nicht mehr verlassen kann. Ich bleibe die ganze Zeit am Meiler, muss Tag und Nacht wach bleiben. Verpuffungen innerhalb des Meilers drohen, der Meiler könnte zusammenfallen. Und da kommt man dann in einen transzendenten Zustand."

Mit dem Aufbau und Abbrennen des Meilers verändere er sich: "Ich wachse hinein in die Szenerie und das Element Feuer." Für den Köhler ist es ein immerwährender Kampf gegen die Glut. "Sie hat viel mehr Macht als ich. Doch ich muss sie kontrollieren und im Zaum halten, damit durch den Prozess des Feuers aus dem Holz im Inneren des Meilers Kohlenstoff wird – der Grundstoff des Lebens." Dieser Prozess, das ewige Wachwerden. Durch Feuer, was eigentlich zerstört, wird im Meiler ein Stoff, aus dem etwas aufgebaut werden kann.