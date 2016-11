Baiersbronn Seminare für Eltern

Das Programm leitet sich ab aus dem Präventionsprogramm "Lions Quest", das vor allem in den unteren Klassen angewandt wird und die sozialen und persönlichen Kompetenzen von Schülern stärken soll. Kindern Halt zu geben, die frisch am Gymnasium sind, Pubertierende in schwierigen Situationen begleiten – das sind Leitideen dieses Konzepts.

2013 ließ sich das Gesamtkollegium des Gymnasiums mit Unterstützung des Lionsclubs Freudenstadt in "Lions Quest" fortbilden. Seitdem hat sich die Schule die gezielte Förderung ihrer Schüler im sozialen Bereich auf die Fahne geschrieben. Die Klassen 5 und 6 stehen dabei im Vordergrund, wenngleich das Jugendförderprogramm den pädagogischen Rahmen für die gesamte Schule bildet. Von Anfang an mit Überzeugung dabei sind die beiden Lehrerinnen Kristiane Märker und Veronika Fischer. "Den Schülern werden hier Lebenskompetenzen beigebracht, die sie im Klassenzimmer, aber auch im Leben außerhalb der Schule voranbringen", schwärmt Märker von dem Programm.

Am Mittwoch, 16. November, findet ab 19 Uhr im Musiksaal der Schule das erste Elternseminar mit dem Thema "Hören und Zuhören" statt, am Mittwoch, 18. Januar, ab 19 Uhr folgt dann ein zweiter Abend mit dem Titel "Sprechen". Beide Abende ergänzen sich, können jedoch auch unabhängig voneinander besucht werden.