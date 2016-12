Baiersbronn Selbstgemachtes kommt gut an

18 Aussteller aus Baiersbronner Ortsteilen präsentierten ihre handgemachten Eigenprodukte. Mit viel Engagement waren auch der katholische Kindergarten Schönmünzach und der evangelische Kindergarten Schwarzenberg dabei.

Ebenso beteiligten sich das Betreuungszentrum Murgtalblick und die Fachklinik Zur alten Post am Weihnachtsmarkt, so die Organisatorinnen Johanna und Uli Haist. Trotz Glatteis am Morgen trafen nach und nach viele Besucher ein. "Mit dem Weihnachtsmarkt wollen wir auch in der kalten Jahreszeit unseren Kurpark beleben", informierte Ortsvorsteher Erwin Zepf, der überzeugt ist: "Wir haben den schönsten Kurpark weit und breit." Im Kurhaus und im Kurpark boten die Aussteller exklusive Weihnachtsartikel. Selbstgemachte Grußkarten gab es zum Beispiel bei Ilse Wunsch, "himmlische Kunst" bei Christel Mut. Aber auch Tücher, Holzwaren, Schmuck, Töpferwaren und Imkerprodukte, Marmelade und Plätzchen gehörten zum Angebot. Dazu kamen Handschuhe und Wollsocken. Für den Hunger zwischendurch gab es deftige Fleischkäsweckle mit Zwiebeln, heiße Rote und Bauernbratwurst. Im Café des Kurhauses wurden Torten und Kuchen serviert. Der Duft von Glühwein und alkoholfreiem Punsch rundete die Weihnachtsmarktstimmung ab. Neu im Außenbereich war ein Café auf drei Rädern.

Der Besucherandrang zeigte, dass das Konzept gut ankommt.