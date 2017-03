Baiersbronn Seit 40 Jahren für den Verein

Vorsitzender Norbert Forstreuter blickte in seinem Bericht auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Wichtige Aufgaben waren für den Verein der Ausbau des Sportheims, das Ortspokalturnier und die Erstellung der Homepage.

Eine größere Bewirtung, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist, ist für den 1. Mai im Sportheim geplant, ein Zelt soll für Wetterunabhängigkeit sorgen. Das Ortspokalturnier findet am 24. und 25. Juni statt, und der Vereinsausflug führt am 30. September und 1. Oktober in den Rheingau. Die Planung dazu übernahm Trainer und Ausschussmitglied Udo Begert.

Kassierer Walter Ehmann berichtete von einem soliden Kassenstand. Kassenprüfer Friedrich Kappler bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung. Die Abteilung Gymnastik ist gut aufgestellt, das zeigten die Berichte von Hannelore Galler und Sabine Frey. Laut den Berichten sind die Gruppen und Kurse gut besucht und erfreuen sich großer Beliebtheit. Das, so der Verein, sei sicherlich auf die gut ausgebildeten Übungsleiter und Trainer zurückzuführen. Es gab viele Aktivitäten im sportlichen, aber auch im geselligen Bereich. Eine weitere Gruppe für die über 70-Jährigen kam im Reha- und Gesundheitssport hinzu.